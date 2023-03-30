Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 8:19

В Самаре отремонтируют 18 тротуаров за 65 млн рублей в 2023 году

Перечень тротуаров сформировали из обращений жителей и депутатов
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас подготавливается документация для проведения конкурсных процедур.

Сейчас подготавливается документация для проведения конкурсных процедур.

Фото: администрация Самары

По поручению мэра Елены Лапушкиной в Самаре впервые стартует подпрограмма по ремонту тротуаров. Об этом шла речь 27 марта на совещании в администрации Самары.

— Перечень тротуаров, которые вошли в подпрограмму на ближайшие годы, сформировали из обращений жителей и депутатов. В него попадают все районы Самары, самые проблемные места планируется закрыть уже в этом году, — рассказали в городской администрации.

В 2023 году отремонтируют 18 объектов, в числе которых и подходы к школам. В этом году на ремонт тротуаров выделят более 65 миллионов рублей. Сейчас подготавливается документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика.

Подпрограмма является отдельным направлением муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.