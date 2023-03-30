В Самаре отремонтируют 18 тротуаров за 65 млн рублей в 2023 году

Сейчас подготавливается документация для проведения конкурсных процедур. Фото: администрация Самары

По поручению мэра Елены Лапушкиной в Самаре впервые стартует подпрограмма по ремонту тротуаров. Об этом шла речь 27 марта на совещании в администрации Самары.

— Перечень тротуаров, которые вошли в подпрограмму на ближайшие годы, сформировали из обращений жителей и депутатов. В него попадают все районы Самары, самые проблемные места планируется закрыть уже в этом году, — рассказали в городской администрации.

В 2023 году отремонтируют 18 объектов, в числе которых и подходы к школам. В этом году на ремонт тротуаров выделят более 65 миллионов рублей. Сейчас подготавливается документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика.

Подпрограмма является отдельным направлением муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.