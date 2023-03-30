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НовостиОбщество30 марта 2023 8:33

Самару накроет сильная магнитная буря в начале апреля 2023 года

Метеочувствительным следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Город накроют магнитные бури

Город накроют магнитные бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару вновь надвигается сильная магнитная буря. Она накроет областную столицу в начале апреля 2023 года.

По информации специалистов my-calend, магнитная буря придет в город с 1 апреля. Ее сила составит 4 балла, в этот день местные жители могут почувствовать головную боль и слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, а также появится сонливость. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Также бури ожидаются 2, 3, 4 и 5 апреля 2023 года. Их сила составит 3 балла.

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