У сотрудников администрации Самары прошел «Цифровой день»

Цифровые технологии дают большие возможности. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В рамках программы «Цифровой день» Сбер организовал встречу с сотрудниками администрации Самары. Стороны обсудили перспективы внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в дорожное хозяйство, внедрение цифровой платформы ООО «ЦРТ» в мониторинг городских территорий и объектов, а также возможность использования локального ГИС-сервера 2ГИС для модернизации геоаналитики городского округа Самара.

- Мы регулярно делимся компетенциями, сформированными на основе многолетнего опыта, нашими продуктами, позволяющими анализировать, оценивать и сравнивать в динамике экономические показатели эффективности управления городским округом, а также проводить мониторинг экономики и увеличивать прибыль по отдельным направлениям деятельности субъекта, - сообщила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Анастасия Сурнина.