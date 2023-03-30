Полиция начала проверку из-за драки трех школьниц в парке в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах драки в селе Кинель-Черкассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 28 марта 2023 года, в центральном парке села Кинель-Черкассы произошла драка. Участницами потасовки стали три девочки-подростка. Очевидцы сообщили об этом в одном из пабликов, Они прислали видео, но публиковать ролик администраторы группы не стали, заявив, что «его невозможно смотреть без эмоций». Между тем, информация о случившемся дошла до правоохранителей.

– Сотрудники полиции установили всех участников конфликта – трех девушек 2007 года рождения, учащихся кинель-черкасской школы, свидетелей происходящего и автора видео. В полицию и медицинские учреждения никто из них не обращался, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители составили протоколы в отношении родителей подростков по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кинель-Черкасского района.

Инспекторы ПДН работают с родителями участниц драки и с подростками, которые наблюдали за потасовкой и не разняли девушек. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все детали происшествия.

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