Определены самые популярные профессии ипотечных заемщиков

70% заемщиков - специалисты разного уровня. Фото: https://ru.freepik.com/author/user18526052.

ВТБ проанализировал статистику по выданным кредитам за последние три года и выяснил, что чаще всего ипотеку оформляют работники торговли – их 16% от общего числа заемщиков.

На втором месте - представители сферы услуг (около 13% заемщиков). Третью строчку с долей 9% занимают работники промышленности и машиностроения. Четвертую позицию делят представители транспортной отрасли, строительного сектора, а также служащие органов власти и управления разного уровня (по 7%). Пятерку замыкает медицина – в этой сфере трудятся около 6% ипотечных заемщиков. В десятку сфер деятельности, в которых заняты клиенты, также входят образование, финансы и страхование, информационные технологии, предприятия ТЭК и социальная сфера.

На руководителей компаний среди ипотечных заемщиков приходится около 20%, на специалистов разного уровня – около 70%, на собственников бизнеса – 2%. Оставшаяся доля клиентов - это индивидуальные предприниматели и другие категории заемщиков.

- Сферы торговли и услуг – наиболее активно развивающиеся сегменты российской экономики, поэтому вполне закономерно, что их представители чаще других обращаются за жилищными кредитами. В последнее время все более прочные позиции в этих секторах занимают самозанятые, что стимулирует банки адаптировать свою продуктовую линейку и под эту категорию клиентов. Например, в нашем банке ставка, сумма и требования к возрасту для самозанятых идентичны условиям для россиян, работающих по найму, - прокомментировал заместитель начальника