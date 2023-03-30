Электропоезд с программой «В загадочную академию с Уэнсдей» отправится из Самары 2 апреля

В рамках квеста каждый пассажир сможет зачислиться в академию и получить диплом. Фото: АО «Самарская ППК»

В воскресенье, 2 апреля, с железнодорожного вокзала Самары отправится электропоезд с квест-программой «В загадочную академию с Уэнсдей».

— Каждый участник сможет прийти в костюме, примерить на себя роль героя нашумевшего сериала и станцевать знаменитый танец с Уэнсдей, — рассказали в АО «Самарская ППК».

В рамках квеста каждый пассажир сможет зачислиться в академию и получить диплом о зачислении, загримироваться (по желанию) при помощи мастера аквагрима, поучаствовать в квесте с подарками.

Действие начнется на железнодорожном вокзале Самара. Затем все переместится в поезд, где начнется настоящее соревнование. Участники получат также сладкие угощения. Всем, кто хочет записаться, нужно написать в сообщения группы.

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