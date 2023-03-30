Каждый третий россиянин 100% своего дохода вносит в семейный бюджет

40% мужчин отдает все деньги семье. Фото: https://ru.freepik.com/author/user18526052

Сервисы Работа.ру и «Персональное финансовое планирование» Сбербанка выяснили, сколько россиян делится своими доходами с семьей. Опрос проведен в марте 2023 года среди 5000 жителей старше 18 лет из всех регионов России

70% опрошенных рассказывают домашним обо всех своих доходах, из них 75% мужчин и 67% женщин. 18% респондентов сказали, что об их доходах знают лишь некоторые члены семьи. А 12% ответили, что домашние не в курсе, сколько они зарабатывают.

32% респондентов все деньги отдают семье. Среди них больше мужчин, чем женщин: 40% и 25% соответственно. 16% россиян оставляют на личные нужды более 50% своих доходов, 10% — от 30–50%, 21% — 10–30% и 21% — до 10%.

63% участников опроса не скрывают размер дохода, который оставляют лично для себя. На вопрос «В курсе ли члены вашей семьи о части доходов, которую вы сохраняете для себя?» утвердительно ответили 68% мужчин и 60% женщин.

- Опрос показал, что мужчины и женщины по-разному относятся к сохранению части своих доходов для личных нужд. А статистика нашего банка демонстрирует, что вне зависимости от пола люди регулярно пользуются сервисами по управлению личными финансами. Например, сервисом «Анализ финансов», который помогает понять, на что тратятся деньги, ежемесячно пользуется около 56 млн человек. А сервис «Всего средств», который показывает все активы и позволяет проанализировать их, каждый месяц использует около 24 млн клиентов, - сообщил директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Виталий Вышиванов.