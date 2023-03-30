В Самаре местные жители пожаловались на разбитые дороги в сквере на проспекте Кирова

Горожане опубликовали кадры в соцсетях. Фото:"Предложка Самара"
В Самаре местные жители продолжают делится кадрами разбитых дорог в областной столице. На этот раз в объективы горожан попал сквер на проспекте Кирова.
В социальных сетях пользователи отмечают, что на первых этажах у сквера работают различные магазины. К торговым точкам подъезжают грузовики и паркуются прямо на газоне. Местные жители с трудом обходят оставленные транспорт.
- Пройти пешеходам можно только по грязи, - пишут очевидцы.
Судя по сообщению самарцев, после схода снега и постоянных парковок участок пришел в негодное состояние.
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