В Самаре местные жители пожаловались на разбитые дороги в сквере на проспекте Кирова

Горожане опубликовали кадры в соцсетях. Фото:"Предложка Самара"

В Самаре местные жители продолжают делится кадрами разбитых дорог в областной столице. На этот раз в объективы горожан попал сквер на проспекте Кирова.

В социальных сетях пользователи отмечают, что на первых этажах у сквера работают различные магазины. К торговым точкам подъезжают грузовики и паркуются прямо на газоне. Местные жители с трудом обходят оставленные транспорт.

- Пройти пешеходам можно только по грязи, - пишут очевидцы.

Судя по сообщению самарцев, после схода снега и постоянных парковок участок пришел в негодное состояние.

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