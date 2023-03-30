Жителям Самарской области предлагают отправить свои автомобили бойцам в зону СВО

Автомобили, квадроциклы, мотоциклы обязуются передать на фронт. Фото: администрация Самары

В Самарской области стартовала всероссийская акция народного фронта «Автопоезд». Жители региона могут присоединиться к ней.

— В рамках акции на передовую будут отправлены автомобили высокой проходимости. Это могут быть УАЗы, Нивы, ГАЗели. Их доставят железнодорожным транспортом, — рассказали в администрации Самары.

Это уже будет второй эшелон. Первый отправляли 2 мая 2022 года от железнодорожного вокзала. Тогда от Самарской области отвезли более 2,5 тонны строительных материалов. А в этот раз для нужд военнослужащих было решено объявить сбор транспортных средств.

Автомобили, квадроциклы, мотоциклы обязуются передать на фронт. Отмечается, что условиях бездорожья необходимая бойцам техника быстро выходит из строя, и потребность в ней высока.

Всем, кто хочет поучаствовать в акции, нужно обратиться в штаб народного фронта в Самаре на ул. Ленинской, 202 или по телефону: 8(846) 242-01-42.

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