Жителям Самарской области предлагают отправить свои автомобили бойцам в зону СВО

Автомобили, квадроциклы, мотоциклы обязуются передать на фронт.
Фото: администрация Самары
В Самарской области стартовала всероссийская акция народного фронта «Автопоезд». Жители региона могут присоединиться к ней.
— В рамках акции на передовую будут отправлены автомобили высокой проходимости. Это могут быть УАЗы, Нивы, ГАЗели. Их доставят железнодорожным транспортом, — рассказали в администрации Самары.
Это уже будет второй эшелон. Первый отправляли 2 мая 2022 года от железнодорожного вокзала. Тогда от Самарской области отвезли более 2,5 тонны строительных материалов. А в этот раз для нужд военнослужащих было решено объявить сбор транспортных средств.
Автомобили, квадроциклы, мотоциклы обязуются передать на фронт. Отмечается, что условиях бездорожья необходимая бойцам техника быстро выходит из строя, и потребность в ней высока.
Всем, кто хочет поучаствовать в акции, нужно обратиться в штаб народного фронта в Самаре на ул. Ленинской, 202 или по телефону: 8(846) 242-01-42.
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