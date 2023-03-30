Самара на три дня превратится в танцевальную столицу страны

В фестивале примут участие более 700 танцоров-народников из разных регионов России Фото: правительство Самарской области

Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России. С 30 марта по 2 апреля 2023 года в городе пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко. Он будет посвящен Году педагога и наставника.

В мероприятии примут участие около 30 народных ансамблей из 17 регионов страны. Всего – более 700 танцоров. Церемония открытия фестиваля состоится в четверг, 30 марта 2023 года, в 18:00 в Самарской филармонии. Также там пройдет класс-концерт ансамбля народного танца «Волжские узоры» СГИК.

В пятницу, 31 марта, в театре оперы и балета состоится класс-концерт ансамбля «Солнечная радуга» Пермского национального исследовательского политехнического университета. В субботу, 1 апреля, в 10:00 в самарском институте культуры пройдет научно-практическая конференция «Национальное наследие России: региональный аспект».

Завершится фестиваль гала-концертом и торжественной церемонией награждения победителей. Площадкой их проведения станет театр оперы и балета. Время и дата: 1 апреля, 18:00.

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