Волонтеров Самарской области обучат эффективному менеджменту и дизайн-мышлению

Программа будет состоять из очной и онлайн-формы. Фото: Ресурсный центр добровольчества СО

В Самарской области стартовала обучающая программа для организаторов волонтерской деятельности и добровольцев. Ее организатором выступил Ресурсный центр добровольчества. Информацию сообщили в региональном правительстве.

В рамках программы участников обучат эффективным моделям волонтерской деятельности, дизайн-мышлению, привлечению ресурсов, менеджменту. Обучение будет состоять из двух этапов: онлайн-модуля и очной «Школы Добро.Университет».

Первый этап продлится с 27 марта по 7 апреля 2023. Волонтеры, которые успешно его пройдут, смогут принять участие очных трехдневных интенсивах, которые пройдут в Ресурсном центре добровольчества.

Отметим, что «Школа Добро.Университет» пройдет в Самарской области во второй раз. В 2022 году в ней приняли участие 130 волонтеров и организаторов.

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