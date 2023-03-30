Мошенники угрожают клиентам банка блокировкой учетной записи

Мошенники придумывают все новые схемы. Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp.

Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. Обещая восстановить доступ к ней, они стараются получить данные для входа, код из СМС для последующего оформления кредита или вывода средств клиента. Банк рекомендует проверять любую входящую информацию в контакт-центре самостоятельно и не отвечать на подозрительные звонки третьих лиц.

- В попытках завладеть средствами клиентов банков мошенники изобретают все более изощренные схемы. Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях – немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации. Это может быть телефонный номер 1000 или номер, указанный на обратной стороне вашей карты, а также чат в приложении, — отметила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

Еще одна популярная схема: злоумышленники вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. С начала года ее используют на 25% чаще.

Новые схемы появляются постоянно, но соблюдение базовых принципов безопасности помогут избежать ловушки мошенников. Не стоит поддаваться панике, даже если по телефону вам угрожают блокировкой доступа к денежным средствам. Важно внимательно читать код из СМС — для какой именно операции он был направлен и совпадает ли это со словами неизвестных во время беседы, прекратить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.