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НовостиПроисшествия30 марта 2023 10:35

В Самаре из-за аварии в Промышленном районе пострадал 2-летний ребенок

Ему назначили амбулаторное лечение
Алена ПРОВКИНА
Мужчина врезался в забор. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина врезался в забор. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре стало известно об аварии в Промышленном районе. Водитель отечественной легковушки ехал по улице Краснодонской.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 55-летний автолюбитель ехал на автомобиле «Lada Vesta» в направлении улицы Свободы. На перекрестке мужчина не уступил дорогу легковушке и на скорость влетел в металлический забор. В результате столкновения пострадал 2-летний пассажир.

Ребенка доставили в медицинское учреждение с места аварии. Ему назначили амбулаторное лечение.

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