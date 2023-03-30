Гостиничный комплекс появится благодаря льготному кредитованию инвестпроектов. Фото: администрация Самары

В Самаре планируют построить гостиничный комплекс на улице Солнечной. Он будет располагаться в непосредственной близости от Самарского областного онкодиспансера,

— Предполагается, что медицинские туристы смогут с комфортом размещаться в удобном месте. Это вдвойне актуально, так как на территории онкодиспансера также расположен медцентр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», — рассказали в администрации Самары.

Гостиница будет рассчитана не только на медицинских туристов, в ней также будут проживать гости региона. Благодаря удобному местоположению комплекса появляется возможность для проведения загородных экскурсий. Ожидается, что это станет одним из главных преимуществ.

Гостиничный комплекс появится благодаря льготному кредитованию инвестиционных проектов на развитие туризма, которое финансируется из федерального бюджета.

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