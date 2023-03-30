Самарцев приглашают в САТОБ на знаменитую оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска»

Выступление запланировано на 13 апреля 2023 года / Фото: САТОБ

В Самарском театре оперы и балета 13 апреля 2023 года представят оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска» (16+). Она основана на исторических событиях 1800 года.

Зрителям покажут великую историю любви и предательства, которая уже более века не перестает трогать сердца людей. Она объединяет бывшего консула Римской империи, художника и его возлюбленную – оперную диву, а также начальника полиции. Первый сбегает из тюрьмы, второй прячет его, третий – мечтает поймать преступника, расправиться с его покрывателем и заполучить чужую даму.

На сцену в знаменитой опере выйдут новые солисты САТОБа. Тенор Максим Зырянов исполнит партию художника, баритон Максим Сударев – начальника полиции, Татьяна Ларина – Флории Тоски. За пультом – худрук и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Подробнее о постановке можно узнать здесь.

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