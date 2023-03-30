Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 11:01

В Самаре соискатели стали икать вахтовую работу чаще на 57%

Работа пользуется популярностью благодаря заработкам
Алена ПРОВКИНА
Работники все чаще стали искать работу на вахте

Работники все чаще стали искать работу на вахте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре все больше местных жителей хотят работать вахтовым методом. В стране вступил закон, обязывающий работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы.

По информации «Авито Работа», вахтовая работа востребована из-за высоких заработков и возможности долгое время проводить дома. Кроме того, вахтовики не несут затрат на проживание и питание. В Самаре соискательская активность в данной сфере возросла на 57%, по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются вакансии линейного персонала: упаковщиков, комплектовщиков, фасовщиков и водителей самосвала.

Помимо этого, интерес к вахтовым сотрудникам проявляют и работодатели. Это связано с быстрым ростом промышленности и АПК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал