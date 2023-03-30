В Самаре соискатели стали икать вахтовую работу чаще на 57%

Работники все чаще стали искать работу на вахте
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре все больше местных жителей хотят работать вахтовым методом. В стране вступил закон, обязывающий работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы.
По информации «Авито Работа», вахтовая работа востребована из-за высоких заработков и возможности долгое время проводить дома. Кроме того, вахтовики не несут затрат на проживание и питание. В Самаре соискательская активность в данной сфере возросла на 57%, по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются вакансии линейного персонала: упаковщиков, комплектовщиков, фасовщиков и водителей самосвала.
Помимо этого, интерес к вахтовым сотрудникам проявляют и работодатели. Это связано с быстрым ростом промышленности и АПК.
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