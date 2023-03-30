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НовостиОбщество30 марта 2023 11:11

Невролог Наталья Пинаева рассказала об обострении хронических заболеваний весной

Специалист объяснила, что делать при ухудшении самочувствия
Ирина СИНЕГУБОВА
Врач советует заниматься физкультурой, но интенсивность тренировок пока уменьшить.

Врач советует заниматься физкультурой, но интенсивность тренировок пока уменьшить.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Невролог Наталья Пинаева рассказала, почему обостряются хронические заболевания весной и что делать при ухудшении самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба «ИНВИТРО».

— Организм человека бурно реагирует на весеннее изменение погоды, увеличение светового дня. Изменения в гормональном фоне, иммунной системе и биологических часах дают толчок хроническим заболеваниям, — отметила специалист.

При ухудшении состояния стоит уделить внимание своему сбалансированному режиму труда и отдыха. Важно стараться просыпаться и засыпать в одно и то же время, гулять на свежем воздухе, сбалансировано питаться, принимать витамины по показаниям врача.

Также врач советует заниматься физкультурой и спортом, но интенсивность тренировок на некоторое время уменьшить. В период межсезонья может помочь медикаментозная и физиотерапевтическая поддержка.

При перемене погодных условий у неврологических пациентов начинается неконтролируемое как понижение, так и повышение давления, учащаются головные боли, головокружения. В случае необходимости лучше обратиться к доктору.

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