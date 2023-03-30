Невролог Наталья Пинаева рассказала об обострении хронических заболеваний весной

Врач советует заниматься физкультурой, но интенсивность тренировок пока уменьшить. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Невролог Наталья Пинаева рассказала, почему обостряются хронические заболевания весной и что делать при ухудшении самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба «ИНВИТРО».

— Организм человека бурно реагирует на весеннее изменение погоды, увеличение светового дня. Изменения в гормональном фоне, иммунной системе и биологических часах дают толчок хроническим заболеваниям, — отметила специалист.

При ухудшении состояния стоит уделить внимание своему сбалансированному режиму труда и отдыха. Важно стараться просыпаться и засыпать в одно и то же время, гулять на свежем воздухе, сбалансировано питаться, принимать витамины по показаниям врача.

Также врач советует заниматься физкультурой и спортом, но интенсивность тренировок на некоторое время уменьшить. В период межсезонья может помочь медикаментозная и физиотерапевтическая поддержка.

При перемене погодных условий у неврологических пациентов начинается неконтролируемое как понижение, так и повышение давления, учащаются головные боли, головокружения. В случае необходимости лучше обратиться к доктору.

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