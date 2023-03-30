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НовостиОбщество30 марта 2023 11:20

Константин Титов – о встрече президента и самарского губернатора: «Это был экзамен, и Дмитрий Азаров его выдержал с честью»

Вторая встреча за полгода – это внимание к будущему кандидату на выборы главы региона
Илона МАЙСКАЯ
Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации ранее поставленных задач

Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации ранее поставленных задач

Фото: kremlin.ru

Бывший губернатор Самарской области, а ныне заместитель председателя общественной палаты Константин Титов прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и нынешнего главы региона Дмитрия Азарова. По его мнению, это был экзамен, который руководитель губернии выдержал с честью.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дмитрия Азарова прошла 28 марта 2023 года. Она стала второй за последние полгода. Губернатор рассказал президенту о том, что уже сделано в Самарской области, что ее ждет дальше; доложил о состоянии дел на тольяттинском АВТОВАЗе, а также затронул тему СВО – оказание поддержки бойцам и их семьям.

По словам Константина Титова, на первой встрече, которая прошла в октябре 2022 года, президент и губернатор обсудили ряд вопросов. Вторая нужна была, чтобы понять, как реализуются поставленные задачи.

– Вторая за полгода встреча главы региона с президентом – это внимание к будущему кандидату на выборы губернатора Самарской области, внимание к Дмитрию Игоревичу как к человеку. Регион большой, со своими вопросами, задачами. Его не доверишь любому. Я думаю, это был экзамен, и Дмитрий Игоревич его выдержал с честью, – отметил зампредседателя Общественной палаты Самарской области.

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