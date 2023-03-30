Более 120 км железнодорожных путей отремонтируют в Самарской области в 2023 году

Ремонт планируется выполнять по технологии «закрытых перегонов». Фото: Куйбышевская ЖД

В 2023 году в Самарской области планируется капитально отремонтировать 122 км пути и заменить 93 комплекта стрелочных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Железнодорожное полотно обновят на многих перегонах, в том числе Обшаровка – Мыльная, Новокуйбышевская – Липяги, Кинель – Тургеневка, Георгиевка – Кротовка, Челна – Шентала, Шигоны – Губино. Также работы будут вестись на станциях Кинель, Сызрань, Октябрьск, Новокуйбышевская, Шентала, Губино.

Специалисты выполнят очистку и досыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой. Ремонт планируется выполнять по технологии «закрытых перегонов». То есть ремонтируемые участки закроют для движения, а поезда пустят по соседнему пути в реверсивном режиме.

Работы будут идти по особому графику с применением «технологических окон», это позволит минимально изменить график движения поездов. Ремонт поспособствует повышению безопасности движения и увеличению скорости для пассажирских и грузовых поездов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.