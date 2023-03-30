Инициатива Дмитрия Азарова по льготному автокредитованию нашла поддержку на федеральном уровне

Программа льготного автокредитования вновь начинает действовать в России Фото: правительство Самарской области

Инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по льготному автокредитованию поддержана на федеральном уровне. Глава региона озвучивал эту идею на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что благодаря действию этого механизма отечественные производители, в том числе АвтоВАЗ, смогут успешно реализовать производственные программы и стимулировать развитие рынка.

Недавно стало известно, что программа льготного автокредитования с господдержкой на машины отечественного производства вновь начинает действовать в России. Стать ее участниками могут люди, работающие в сфере здравоохранения и образования, а также мобилизованные граждане, добровольцы, военные по контракту, принимающие участие в СВО, и их семьи.

Условия программы следующие: участникам предоставляется 20% скидка от стоимости авто на оплату первого взноса по кредиту. Купить при этом можно только отечественные автомобили, стоимость которых не превышает 2 млн. рублей.

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