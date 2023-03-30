МТС объявила о глобальном ребрендинге

Новый фирменный стиль компании будет выглядеть так. Фото: МТС.

У бренда МТС появляется новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.

- Мы взяли курс на формирование цифровой экосистемы и начали активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности. Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе. Нам важно было, чтобы люди увидели нашу экосистему разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом, — прокомментировал президент компании Вячеслав Николаев.

Теперь основа фирменного стиля компании — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет— главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным.