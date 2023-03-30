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НовостиОбщество30 марта 2023 11:48

В Самаре вырос спрос на услуги коммерческих перевозок на 41%

Растет и количество предложений от бизнеса
Алена ПРОВКИНА
Горожане все чаще заказывают услуги грузчиков

Горожане все чаще заказывают услуги грузчиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты отмечают рост спроса на услуги коммерческих перевозок и переездов на 41%. Востребованность связывают с активным развитием рынка доставок.

По информации «Авито Услуги», помимо доставок из интернет-магазинов, на рост спроса влияют работы с маркетплейсами. Предпринимателям необходимы перевозчики для доставки в пункты выдачи. Также наблюдается закономерность в ускорении темпов роста транспортных услуг и развитием бизнеса. Еще одним частым запросом считают переезд и доставку личных вещей.

Только в марте спрос на услуги помощников по переездам вырос на 32%, а на услуги грузчиков – на 64%.

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