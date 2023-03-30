Фестиваль студенческого творчества «Веснушка» проходит в Самарской области

Лауреаты войдут в состав делегации Самарской области. Фото: минкульт Самарской области

Фестиваль студенческого творчества колледжей и техникумов «Веснушка» проходит в Самарской области. Так, 28 марта в Кинеле прошел первый концерт.

Всего в этом году в рамках фестиваля состоится 31 концерт, это является рекордом за всю историю проведения. А в конкурсные дни свои творческие номера покажут студенты еще из 30 образовательных организаций.

Помимо театрального, вокального, танцевального и инструментального направлений, а также оригинального жанра, добавились новые номинации. В их числе фронтовая поэзия и проза, авторское художественное слово, искусство сценического костюма, классический танец.

Еще одно изменение коснулось направлений: «Медиа», «Видео», «АРТ» организованы в формате творческих лабораторий. Участники этих направлений выполнят задания дистанционно в ограниченный срок, а с экспертами они общаются индивидуально.

По итогам концертных программ и конкурсных дней жюри выберут лучшие номера, которые войдут в программу гала-концерта фестиваля. Лауреаты войдут в состав делегации Самарской области и будут представлять регион на «Российской студенческой весне».

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