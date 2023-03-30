В Самаре с начала 2023 года составили более 50 протоколов за несанкционированную торговлю

Борьба с нелегальной торговлей ведется в регулярном режиме Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается борьба с несанкционированной торговлей. С начала 2023 года административной комиссии удалось привлечь к ответственности несколько человек. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– За период с января 2023 года сотрудники административной комиссии составили и рассмотрели более 50 протоколов за несанкционированную торговлю. По результатам рассмотрения наложено штрафов на сумму свыше 150 тысяч рублей, – рассказала председатель административной комиссии Железнодорожного района Елена Филянина.

30 марта 2023 года комиссия провела очередной рейд, во время которого были зафиксированы факты нелегальной торговли на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

Власти напоминают, что за незаконную торговлю предусмотрены штрафы от 1 500 до 4 500 рублей на граждан, на должностных лиц - от 7 500 до 15 000 рублей, на юридических лиц - от 7 500 до 22 500 рублей.

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