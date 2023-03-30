В Самаре началось строительство жилого комплекса высотой почти 130 метров

Сегодня на площадке идут активные строительные работы. Фото: Альянс Менеджмент.

С марта 2023 года самарцы будут наблюдать за процессом возведения самого высотного (почти 130 метров) и на данный момент самого технически сложного жилого комплекса в городе – жилых башен «Баланс Towers» напротив ТОЦ «Вертикаль». Застройщик проекта получил разрешение на строительство.

Футуристический дизайн и технические характеристики «Баланс Towers» нетипичны для Самары: к проектированию девелопер УК «Альянс-менеджмент» привлекал специалистов московского архитектурного бюро.

- Все расчеты, обосновывающие безопасность конструктивных решений, проведены с учетом повышенного уровня ответственности по требованиям Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ.Проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» - единственной организации в России, которая может проводить экспертизу проектов для зданий выше 100 метров, - рассказал генеральный директор УК «Альянс-Менеджмент» Данил Либуркин. – Проект сложный, уникальный, строить будем строго в соответствии с графиком, без пауз и раскачек.

Новостройка – один из немногих продуктов, которые создаются на глазах у потенциальных покупателей. Сегодня на площадке идут активные строительных работы: по периметру котлована началось устройство буронабивных свай глубиной по 17-20 метров каждая.