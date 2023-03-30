Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 30 марта 2023 года

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 528 854 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки еще 388 жителей Самарской области заболели коронавирусом. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в региональном правительстве. Рассказываем, в каких городах и районах зафиксировали новые случаи COVID-19.

Так, в Самаре заболевание обнаружили у 234 человек, в Тольятти у 29, в Сызрани у 21. Еще 10 случаев зафиксировали в Новокуйбышевске. В в Похвистневском и Безенчукском районах, а также в Кинеле заразились по 8 человек, в Кинель-Черкасском районе, Похвистнево и Чапаевске – по 7.

Еще по 6 случаев выявили в Нефтегорском, Богатовском районах и Отрадном. По 4 – в Пестравском и Кинельском районах, по 3 – Красноармейском, Шигонском, Борском районах и Жигулевске.

В Шенталинском, Приволжском районах и Октябрьске COVID-19 заболели по двое человек, в Ставропольском, Большечерниговском, Хворостянском, Алексеевском и Сергиевском районах – по одному.

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