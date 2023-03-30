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НовостиОбщество30 марта 2023 12:42

Дорогу в Железнодорожном районе Самары перекрыли до 14 апреля 2023 года

Ограничение ввели на время строительства двух водоводов
Анастасия ФИЛАТОВА
Участок дороги будет закрыт для проезда около двух недель

Участок дороги будет закрыт для проезда около двух недель

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 марта 2023 года, в Железнодорожном районе Самары перекрыли одну из дорог. Ограничение ввели на участке во 2-м Переулке от дома № 35 до дома № 59.

- Участок было перекрыт в связи с работами по строительству двух водоводов диаметром 1000 мм от водоводов ПОК в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. Их проводит ООО «СтройМонтажПроект», - сообщили в администрации Железнодорожного района. Ограничение будет действовать до 14 апреля 2023 года.

Схема перекрытия движения транспорта / Фото: vk.com/zdadmgel

Схема перекрытия движения транспорта / Фото: vk.com/zdadmgel

Напомним, в субботу, 1 апреля 2023 года, перекроют движение транспорта на пересечении трассы «Самара – Бугуруслан» - Петра Дубрава и магистрали «Центральная». Это связано с началом строительства путепровода. Проезд там будет ограничен до ноября 2025 года.

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