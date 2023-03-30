Дорогу в Железнодорожном районе Самары перекрыли до 14 апреля 2023 года

Участок дороги будет закрыт для проезда около двух недель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 марта 2023 года, в Железнодорожном районе Самары перекрыли одну из дорог. Ограничение ввели на участке во 2-м Переулке от дома № 35 до дома № 59.

- Участок было перекрыт в связи с работами по строительству двух водоводов диаметром 1000 мм от водоводов ПОК в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. Их проводит ООО «СтройМонтажПроект», - сообщили в администрации Железнодорожного района. Ограничение будет действовать до 14 апреля 2023 года.

Схема перекрытия движения транспорта / Фото: vk.com/zdadmgel

Напомним, в субботу, 1 апреля 2023 года, перекроют движение транспорта на пересечении трассы «Самара – Бугуруслан» - Петра Дубрава и магистрали «Центральная». Это связано с началом строительства путепровода. Проезд там будет ограничен до ноября 2025 года.

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