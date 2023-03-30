Самарская область планирует запустить серийное производство БАС одной из первых в России

Благодаря ЭПР губерния в короткие сроки систематизирует и автоматизирует работу всех БАС. Фото: пресс-служба "Транспорт будущего"

Самарская область сможет одной из первых в России автоматизировать работу всех БАС и приступить к их серийному производству. Сделать это удастся благодаря экспериментальному правовому режиму по эксплуатации беспилотников, который будет создан в регионе до конца года. Предложение об установлении ЭПР в регионе в марте 2023 года поддержали в Минэкономразвития России.

Инициатором выступила ООО «Транспорт будущего». Компания является разработчиком беспилотных авиационных систем (БАС) и одним из ключевых инвесторов самарского кластера беспилотников.

– В Самарской области ведется проработка пилотного проекта по созданию полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В рамках ЭПР «Транспорт будущего» будет выполнять обучение, аттестацию и допуск к осуществлению деятельности внешних пилотов беспилотных воздушных судов и специалистов по техническому обслуживанию, – рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, вопрос создания ЭПР в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров обсуждал на встрече с министром экономического развития России в конце февраля. Губернатор выразил уверенность, что самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики. В марте предложение нашло поддержку.

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