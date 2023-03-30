В Самарской области убийца из 90–х предстанет перед судом спустя 28 лет

Дело удалось расследовать в 2023 году. Фото: СУ СК по Самарской области

52-летний житель Самары предстанет перед судом за убийство, совершенное в 1990-х годах. Мужчина напал на водителя, убил его и ограбил. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Эта история произошла в 1995 году в поселке Мехзавод. Следствие полагает, что обвиняемый вместе со знакомым остановили машину и попросили водителя подвезти их домой, пообещав оплату. Оказавшись в салоне, обвиняемый сел на заднее сиденье за водителем и принялся его душить.

Когда пострадавший уже не мог сопротивляться, нападавшие погрузили его в багажник и вывезли в безлюдное место. Там они избили несчастного, а после ограбили и покинули место преступления на машине погибшего, которую вскоре бросили во дворах в Кировском районе.

Спустя 28 лет следствию удалось установить личность предполагаемого убийцы. Им оказался 52-летний житель Самарской области. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям: 108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего), 125.1 УК РСФСР (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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