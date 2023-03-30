Энергетики обновили электроподстанцию «Просвет» в Волжском районе

Фото: филиал ПАО "Россети" - МЭС Волги

В Самарской области обновили электроподстанцию 220 кВ «Просвет» в Волжском районе. Работы по модернизации оборудования, которые призваны повысить надежность электроснабжения потребителей, выполнила компания «Россети». В обновление подстанции энергетики вложили свыше 150 млн рублей.

Специалисты реконструировали на подстанции закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 6 кВ. Они заменили 31 ячейку с устаревшим электротехническим оборудованием. Энергетики установили на объекте современные трансформаторы тока и напряжения, вакуумные выключатели, ограничители перенапряжений, разъединители, блоки микропроцессорной релейной защиты и автоматики. Также они дополнительно смонтировали на подстанции два токоограничивающих реактора 6 кВ, которые позволяют предохранить оборудование от возникновения коротких замыканий.

- От ЗРУ 6 кВ отходят 12 кабельных линий, питающих электроэнергией производственные объекты АО «Транснефть-Приволга», в том числе крупнейшую региональную нефтеперекачивающую станцию «Самара 1» магистральных нефтепроводов «Дружба» и «Самара – Тихорецк», - прокомментировал главный инженер филиала ПАО «Россети» - Самарское ПМЭС Сергей Гречин.

Отметим, мощность подстанции 220 кВ «Просвет» составляет 250 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения потребителей юго-западных районов Самарской области, где проживают более 80 тысяч человек. Ранее на объекте модернизировали другое оборудование – на открытом распределительном устройстве 220 кВ частично заменили выключатели, разъединители, высоковольтные вводы и ограничители перенапряжений.

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