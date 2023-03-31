Самарские нефтепереработчики в 2022 году сэкономили на энергоресурсах 124 миллиона рублей

Рациональное использование энергоресурсов приносит пользу и экономике, и экологии. Фото АО «КНПЗ»

Ответственное отношение к природе - один из основных факторов, побуждающий предприятия модернизировать производство, внедрять энергосберегающие технологии. Расход топлива и воды прямо пропорционален воздействию на окружающую среду и ее экологическое состояние. В соответствии с Программой энергосбережения в прошлом году на предприятии реализовали целый ряд значимых и эффективных проектов. Предложенные решения позволили снизить потери энергии и топлива, а также парового конденсата при транспортировке. Продолжается и программа перехода с использования ламп накаливания на экономичные и экологичные источники света: светодиодные и энергосберегающие светильники. Это позволило Куйбышевскому НПЗ снизить потребление электроэнергии более чем 1 095 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Также по итогам Программы энергосбережения за 2022 год завод сэкономил 6 371 гигакалорий теплоэнергии и более 7 тысяч тонн условного топлива.