В Самарской области еще 9 детей-сирот получили благоустроенные квартиры

Предоставленное жилье проверили представители прокуратуры
Фото: прокуратура Самарской области
В Самарской области продолжается обеспечение жильем детей-сирот. На днях благоустроенные квартиры получили еще 9 человек, проживающих в Камышлинском районе. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.
– Квартиры находятся в селе Камышла. Они подверглись тщательному комиссионному осмотру, в ходе которого прокурором района обращено внимание на качество проведенных ремонтных работ, а также надлежащее материально-бытовое оснащение жилья, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Торжественное вручение ключей состоялось 28 марта 2023 года. Дети-сироты получили жилье от застройщика. По данным прокуратуры, сейчас право на получение жилплощади возникло еще у 42 жителей муниципалитета.
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