Сильный ветер будет бушевать в Самарской области 31 марта 2023 года

На территории губернии объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в последний день месяца вновь придет порывистый ветер. Усиление ожидается в пятницу, 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Ночью и утром 31 марта местами по Самарской области сохранится усиление юго-восточного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. На территории региона объявлен желтый уровень погодной опасности, – сообщают специалисты.

Помимо сильного ветра, в Самарской области ожидаются небольшие дожди. Погода будет облачной. Температура воздуха при этом составит +7, +12 градусов.

В связи с плохой погодой ГУ МЧС по Самарской области советует жителям быть осторожнее при нахождении на улице. При сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Также нужно находиться подальше от ЛЭП.

Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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