Полицейские задержали жителя Самары с крупной партией наркотика

В отношении самарца возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотика. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, самарец был задержан в марте 2023 года. В его квартире, которая находится в Железнодорожном районе, оперативники нашли 997 грамм наркотика. Мужчина планировал продать запрещенные вещества вместе с сообщником.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.

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