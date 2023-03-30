В Самарской области на 50% снизилась заболеваемость гриппом в конце марта 2023 года

Дети в возрасте от 3 до 6 лет, напротив, стали болеть чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в конце марта 2023 года на 50,5% снизилась заболеваемость гриппом. За 12 неделю болезнь подхватили 53 человека. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Снижение заболеваемости отмечено в возрастных группах 0-2 года, 7-14 лет, а также 15 лет и старше. Оно составило 71,4%, 63,6%, 50,7% соответственно, – пояснили специалисты.

Дети в возрасте от 3 до 6 лет, напротив, стали болеть чаще. Рост заболеваемости в этой возрастной группе составил 100%. Отмечается, что заболеваемость ОРВИ в регионе также пошла на снижение.

Кроме того, в Самарской области по-прежнему наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов.

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