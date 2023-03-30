Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура»

Современные детские школы искусств становятся площадками для воспитания подрастающего поколения

В четверг, 30 марта, Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура». Участники совещания обсудили ряд важных вопросов, в числе которых – проведение Года педагога и наставника в регионах РФ. Как сообщила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, план работы в министерстве уже разработан.

– Участие в его реализации примут участие все наши подведомственные учреждения: музеи, театры, библиотеки, вузы, училища. На наших площадках пройдут концерты, фестивали, мастер-классы, круглые столы, конференции. Аналогичная ситуация и в регионах, – рассказала Надежда Преподобная.

Одним из главных мероприятий станет Всероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств». Его победители и финалисты смогут принять участие во встрече победителей конкурсов Минпросвещения России с президентом РФ.

Отдельное внимание на совещании было уделено конкурсу «Лидеры России», который стартует 4 апреля.

– Там есть трек «Культура». Давайте поможем нашим талантливым педагогам, в том числе наставникам, творческим людям, и еще раз расскажем об этом конкурсе, – обратился к присутствующим Дмитрий Азаров.

Мероприятия затронут и сферу кинематографии. Уже определены 66 наиболее значимых проектов кинофестивалей и 22 приоритетных направления госполитики в области кинофестивального движения на 2023 год.

Помимо этого, министерство культуры РФ определило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год – это темы семьи и детей, российской науки, жизни малых городов и сел, противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, самореализации людей с ограниченными возможностями и другие.

По словам руководителя департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Дмитрия Давиденко, сегодня в прокат также запущены фильмы об СВО. Фондом кинопроката отобрано около 25 кинокартин, рассказывающих о жизни людей на Донбассе в период с 2014 года до начала спецоперации.

Также на комиссии обсудили другие вопросы, связанные с развитием киноиндустрии. Подводя итог Дмитрий Азаров отметил, что диалог получился насыщенным, полезным и честным.

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