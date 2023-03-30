Волонтеры передали в военный госпиталь Самары письма и фрукты для бойцов

Добровольцы отмечают, что детские письма наполнены нежностью и теплом. Фото: "Единая Россия" Самарская область

Юные жители Самарской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Недавно учащиеся школ в возрасте от 7 до 17 лет написали письма и нарисовали рисунки для участников СВО. Теплые подарки бойцам, проходящим лечение в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны РФ, передали волонтеры «Единой России».

– Все это – для того, чтобы теплые слова поддержки придали бойцам сил, так необходимых для выздоровления, и подняли настроение. И яблоки - для укрепления иммунитета и витаминизации, – поделились добровольцы.

Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер также принял участие в доставке корреспонденции. Он отмечает, что детские письма были наполнены нежностью и теплотой.

– Искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У солдат и офицеров крепнет понимание ради чего они сражаются, кого они защищают, – рассказал народный избранник.

Отметим, что на прошлой неделе в зону спецоперации уже отправилось свыше 1000 открыток и писем со словами поддержки. Их военным передали юные спортсмены из Самары.

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