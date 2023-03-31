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НовостиОбщество31 марта 2023 3:50

В Самарской области спрос на автомобили с пробегом вырос на 12,1% в первом квартале 2023 года

Аналитики провели сравнение
Алена ПРОВКИНА
Самарцы стали чаще покупать автомобили с пробегом

Самарцы стали чаще покупать автомобили с пробегом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты продолжают анализировать динамику продаж автомобилей. Местные жители стали чаще покупать машины с пробегом в первом квартале 2023 года.

По информации «Авито Авто», средняя цена автомобиля с пробегом сейчас достигался 500 тысяч рублей. По сравнению с декабрем прошлого года она выросла на 11,1%. Согласно федеральным данным, продажи автомобилей в первом квартале возрослт по всей стране. Специалисты отмечают, из-за ситуации на авторынке многим горожанам приходится покупать машины с пробегом.

При этом, рынок насыщен предложениями. Покупателям есть из чего выбирать.

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