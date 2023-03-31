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НовостиОбщество31 марта 2023 4:24

Самарские работодатели ужесточили правила поведения в соцсетях для сотрудников

Многие работники нередко получали замечания из-за несдержанности в интернете
Валентина ПОЛИКАРПОВА
21% компаний блокируют доступ в интернет на рабочем месте

21% компаний блокируют доступ в интернет на рабочем месте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские компании активно вводят правила поведения в интернете для своих сотрудников. Сегодня такая мера отсутствует только у 4 работодателей из 10. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Специалисты сервиса провели опрос, в ходе которого 3% самарцев сообщили, что получали замечания от руководства относительно своей несдержанности в интернете. Причем мужчины получают выговор гораздо чаще женщин.

А 21% компаний вовсе приняли решение о блокировке доступа в соцсети с рабочих мест. Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя.

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