В Самаре мошенники украли у мужчины более 1 миллиона рублей

Мошенник перестал выходить на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники стали писать местным жителям в мессенджерах и социальных сетях. Злоумышленники продолжают представляться «сотрудниками банка».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Тольятти мужчина получил сообщение от неизвестного. Собеседник представился работником банка и сообщил, что средства потерпевшего находятся не в безопасности. Чтобы сохранить сбережения, мужчину попросили самостоятельно оформить кредит и перевести средства на другой счет.

Мужчина перевел мошеннику 1 миллион 71 тысячу рублей на чужой счет. После перевода злоумышленник перестал выходить на связь

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