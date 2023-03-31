В Самарской области полицейские предупредили водителей об опасности на дороге 31 марта 2023 года

В регионе ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об опасности в период дождливой дороги. Самарцам следует быть аккуратнее на дорогах.

По информации ГИБДД Самарской области, в предстоящие дни регион накроют дожди. В это время водителям особенно важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Автолюбителям рекомендуют не превышать скоростной режим. На мокрой дороге сцепление колес с дорогой значительно снижается.

Помимо этого, инспекторы отмечают, что пешеходам важно переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы.

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