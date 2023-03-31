В Самаре в апреле 2023 года стартуют ремонтные работы на улице Береговой

В общей сложности в текущем году приведут в порядок 42 участка дорог Фото: администрация Самары

В ближайшие дни в Самаре начнутся работы по ремонту дорог. В общей сложности в порядок будут приведены 42 дорожных объекта. В первую очередь подрядчик займется улицей Береговой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– С начала апреля подрядчик приступит к ремонту улицы Береговой. Исключение составит один отрезок – там сначала вскроют асфальтобетонное покрытие, затем теплоэнергетики переложат теплотрассу. После этого дорожно-строительная организация уложит новое покрытие, – рассказали в горадминистрации.

Напомним, в рамках дорожного нацпроекта также будут отремонтированы улицы Республиканская, Алма-Атинская и другие. Также запланировано обновление путепровода «139 км» на улице Земеца. Из-за этого автобусы и трамваи пустят в объезд.

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