В Самарской области задержали мужчину, прыгающего по припаркованным машинам

На мужчину надели наручники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители задержали мужчину, прыгающего по автомобилям. Злоумышленник бил окна на парковке.

По информации ГУФССП России по Самарской области, днем в отделение судебных приставов за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что на парковке неизвестный мужчина бьет стекла, срывает номера машин и прыгает по автомобилям. Правоохранители потребовали прекратить противоправные действия, но злоумышленник отказал в грубой форме и не прекратил прыгать по машинам.

В результате приставы надели на нарушителя наручники и передали его сотрудникам полиции.

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