Жители Самары смогут приобретать дома с землей по госпрограммам

Дом должен быть частью коттеджного поселка с наличием коммуникаций. Фото: https://ru.freepik.com/author/zinkevych

В Самарской области запущено кредитование домов с землей и таунхаусов в рамках госпрограмм. По словам руководителя Абсолют Банка в Самаре Алексея Ларгина, теперь в рамках семейной ипотеки и Госпрограммы 2020-2024 можно взять заем не только на приобретение квартиры в новостройке, но и на покупку дома с земельным участком или таунхауса.

- Уже сейчас количество заявок на такие объекты выросло в 1,5 раза, - комментирует Алексей Ларгин. - Дом с землей или таунхаус должен находиться в регионе присутствия банка, быть частью типовой застройки (например, коттеджного поселка) с наличием основных коммуникаций. Продавцом обязательно должно быть юридическое лицо или ИП. В противном случае это будет уже вторичная недвижимость, и она под условия госпрограмм не подходит.

По площади земельного участка ограничений нет. Важно, чтобы сам дом (или его проект) не был постройкой из дерева или каркасных конструкций. Допустим абсолютно любой уровень строительной готовности. Первоначальный взнос по общим условиям семейной ипотеки и Госпрограммы – 2020-2024 - не менее 15% от стоимости объекта.

Ставка по «Семейной ипотеке» - до 6% годовых, по Госпрограмме 2020-2024 – до 8% годовых. Абсолют Банк предлагает дополнительное снижение ставки. Кредитование на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей.