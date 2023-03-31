Строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары вышло на новый этап

Завершить строительство планируется в текущем году. Фото: министерство строительства СО

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство бассейна. Недавно работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– Строители приступили к внутренней отделке, устройству кровли и вентилируемого фасада. Также ведется монтаж системы вентиляции и дымоудаления, систем электроснабжения и водоснабжения. Завершаются работы по прокладке и подключению к наружным инженерным сетям, – информирует региональный Минстрой.

Отмечается, что на объекте также стартовала подготовка к благоустройству территории и закупка технологического оборудования.

Напомним, общая площадь бассейна составит 1 980 «квадратов». Бассейн будет состоять из шести плавательных дорожек, а зрительские трибуны смогут вместить 210 человек. Пропускная способность объекта составит 48 человек в смену.

Завершить строительство планируется в текущем году.

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