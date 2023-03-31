В Самарской области разыскивают мужчину и женщину, обокравших таксиста

Полиция разыскивают подозреваемых. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области правоохранители разыскивают злоумышленников. Мужчина и женщина украли у таксиста телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, прошлым летом местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что во время работы его обокрали пассажиры. Ущерб таксист оценил в 14 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов опросили заявителя и смогли найти видео, на котором женщина забрала чужое имущество.

Полицейские разыскивают подозреваемых. Приметы злоумышленников: мужчина, на вид 35-40 лет, среднее телосложение, рост около 175-180 сантиметров, был одет в синюю футболку и джинсы. Женщине на вид около 30-35 лет, имя Анастасия, среднее телосложение, рост 165 сантиметров, черные волосы, была одета в фиолетовую куртку и брюки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал