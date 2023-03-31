В Самаре из-за ремонта путепровода на ул. Земеца могут подвинуть рынок

Между Юнгородком и Костромским переулком планируют сделать пешеходный путь Фото: администрация Самары

Ремонт путепровода на улице Земеца в Самаре может сказаться на работе одного из рынков. Часть торговых лотков планируют убрать, чтобы не мешать людям идти от Юнгородка до Костромского переулка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На время обновления путепровода трамваи будут ходить не до Костромского переулка, а до Юнгородка. Между двумя этими локациями планируют организовать пешеходный путь. Его протяженность составит около 400 метров.

- По пути на тротуар выходит рыночная зона. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться. Администрации Промышленного района поручено разобраться в ситуации и убрать лотки, - рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Еще одну пешеходную дорожку могут обустроить по грунтовому участку вдоль железной дороги. Об этом попросили сотрудники заводов, расположенных возле участка ремонта. Для них это был бы кратчайший путь до предприятий. Владимир Василенко сообщил, что этот вопрос нужно согласовать с Куйбышевской магистралью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобусы и трамваи пустят в объезд из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца в Самаре

Городские власти озвучили предварительную схему движения транспорта (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал