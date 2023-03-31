Житель Самарской области попался полицейским, когда искал «закладку» с наркотиками у гаражей

Инцидент произошел в Жигулевске
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Жигулевске мужчина попался полицейским во время поиска наркотика. Его задержали около гаражей, когда он пытался найти «закладку». Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.
Все случилось в гаражном массиве в Отважном проезде. Сотрудники ДПС заметили 52-летнего мужчину, который что-то искал около гаражных ворот. Заметив полицейских он попытался уйти, но оперативники решили проверить у него документы.
– В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 52-летнего безработного местного жителя обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами закладки, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина признался, что купил наркотики для личного употребления. Правда, достать их из тайника так и не успел - его заметили сотрудники полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконные приобретение без цели сбыта наркотического средства». Расследование продолжается.
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