Более 4 км газораспределительных сетей построят для новых потребителей села Борское

Возможность нового подключения к сетям газораспределения получат десятки домовладений / Фото: ООО "СВГК"

Полным ходом идут работы на объектах социальной газификации по планам регионального оператора Средневолжской газовой компании.

В селе Борском ведется строительство подземных полиэтиленовых газораспределительных сетей общей протяженностью 4 105,9 м с установкой шкафного газорегуляторного пункта. Устраиваются также выходы газопровода к границам земельных участков 45 домовладений.

Завершением работ на объекте обеспечивается возможность нового подключения к сетям газораспределения 93 домовладений. Таким образом, от необходимости заготовки дров и угля в следующем отопительном сезоне освобождаются десятки новых потребителей голубого топлива. Газификация новых территорий также способствует развитию инфраструктуры и повышению привлекательности для заселения села.

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