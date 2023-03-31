В Самаре пройдет концерт «Рахманиновская весна» 3 апреля 2023 года

Концерт пройдут 3 апреля 2023 года. Фото: городская администрация

В самарской филармонии пройдет концерт «Рахманиновская весна». Мероприятие состоится в 17:00 3 апреля 2023 года.

По информации городской администрации, концерт посвящен 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Его организовала детская центральная музыкальная школа при поддержке мэрии. Творческая программа позволит раскрыть уникальные грани творчества пианиста. В исполнении юных музыкантов прозвучат композиции «Светлый праздник», «Сирень», «Вокзалин», «Элергия».

Также в программе примут участие специальные гости. Среди них – выпускники и друзья школы.

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